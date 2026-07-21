Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге в ночи на 24, 25 и 26 июля звуковое шоу «Поющие мосты» посвятят Дню Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье июля.
По данным «Петербургского дневника», Дворцовый мост традиционно разведут под «Гимн Великому городу». Далее прозвучит тематический трек-лист. В программу включили фрагменты композиций, которые отражают дух морской службы и силу отечественного флота. Так, гости мероприятия услышат «Марш морской пехоты», «Вечер на рейде», «Гвардейский марш ВМФ», «Крейсер «Аврора», а также марш «Кронштадт».
«Поющие мосты» проводят в Петербурге с 2016 года при поддержке городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Мероприятие посетили более 20 миллионов гостей.
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