Три корабля вошли в состав ВМФ России
Три корабля официально включены в боевой состав ВМФ РФ — патрульный корабль и два малых ракетных корабля, сообщает Минобороны России.
Церемония приёма прошла под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Подъём Военно‑морских флагов был произведён по видеоконференц‑связи из Главного Адмиралтейства.
В Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота, а также на малом ракетном корабле «Ставрополь», вошедшем в состав Балтийского флота. В Махачкале прошла церемония приёма в состав Черноморского флота малого ракетного корабля «Тайфун».
Моисеев подчеркнул, что подъём военного флага — не формальность, а начало новой страницы в жизни корабля и экипажа, присяга Родине и символ готовности защищать страну. Он поздравил экипажи и пожелал успешной и быстрой подготовки к выполнению поставленных задач.
По итогам церемонии главком принял доклады от командующего Балтийским флотом адмирала Сергея Липилина, командира Балтийской военно‑морской базы контр‑адмирала Алексея Жовтоножко и командующего Каспийской флотилией контр‑адмирала Олега Зверева о подъёме Андреевских флагов на «Викторе Великом», «Ставрополе» и «Тайфуне» соответственно.
Все три корабля построены на «Зеленодольском заводе им. А.М. Горького» и успешно завершили заводские ходовые и государственные испытания. Проектирование «Виктора Великого» выполняло АО «Северное ПКБ» ОСК; проект «Ставрополь» (проект 21631) разработан АО «Зеленодольское ПКБ», а «Тайфун» (проект 22800) — АО ЦМКБ «Алмаз» ОСК.
