Три корабля вошли в состав ВМФ России

28 августа 2025, 13:42

Минобороны: сразу три корабля вошли в боевой состав ВМФ России

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Три корабля официально включены в боевой состав ВМФ РФ — патрульный корабль и два малых ракетных корабля, сообщает Минобороны России.