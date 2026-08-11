Назвали еще одного получателя премии Кеосаяна

11 августа 2026, 14:55

Спасшему мальчика после удара током петербуржцу вручат премию Кеосаяна

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Санкт-Петербурге мужчину, спасшего тонущего ребенка после удара током, удостоили 23-й премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом стало известно 11 августа.





На пляже 11-летний мальчик получил разряд электричества, упал в воду и начал тонуть. Все, кто пытался приблизиться к нему, также попадали под воздействие тока. Одному из мужчин удалось добраться до ребенка с помощью бревна, что позволило вытащить его из воды и спасти.





«Спасителю низкий поклон и премия от нас с Тиграном», — приводит RT сообщение.