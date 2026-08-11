Назвали еще одного получателя премии Кеосаяна
Спасшему мальчика после удара током петербуржцу вручат премию Кеосаяна
В Санкт-Петербурге мужчину, спасшего тонущего ребенка после удара током, удостоили 23-й премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом стало известно 11 августа.
На пляже 11-летний мальчик получил разряд электричества, упал в воду и начал тонуть. Все, кто пытался приблизиться к нему, также попадали под воздействие тока. Одному из мужчин удалось добраться до ребенка с помощью бревна, что позволило вытащить его из воды и спасти.
«Спасителю низкий поклон и премия от нас с Тиграном», — приводит RT сообщение.Ранее 22-ю премию присудили подростку, который предотвратил падение маленького ребенка из открытого окна, успев схватить его в последний момент. Также посмертно наградили охранника, погибшего при взрыве в Москве 1 августа. Благодаря его действиям не удалось пронести взрывное устройство внутрь помещения, что предотвратило большее число жертв.
До этого обладательницей премии стала 13-летняя Ксюша из Пермского края, которая спасла свою бабушку во время паводка. Премия имени Тиграна Кеосаяна присуждается людям, которые, рискуя собственной жизнью, приходят на помощь другим в экстремальных ситуациях.