Боец СВО с осколками в ногах спас женщину из пожара и получит премию Кеосаяна
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объявила лауреата 16-й премии имени Тиграна Кеосаяна. Награду присудили бойцу СВО за спасение женщины во время пожара в Калининградской области.
Как уточнила Симоньян в своём Telegram-канале, инцидент произошёл на фоне тяжёлых обстоятельств: мужчина выносил пострадавшую из огня, при этом вражеские осколки снарядов оставались в его ногах. Несмотря на ранения, боец не прекращал эвакуацию человека до полного завершения операции.
Главный редактор телеканала RT подчеркнула, что выбор комитета пал именно на этого военнослужащего за проявленную стойкость и самоотверженность. Церемония вручения 16-й по счёту премии имени Тиграна Кеосаяна состоится в ближайшее время, где организаторы лично вручат награду герою.
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