Премию Кеосаяна получит еще одна россиянка
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла решение о присуждении премии имени Тиграна Кеосаяна жительнице Калининграда, которая поймала двухлетнего мальчика, выпавшего из окна. Об этом журналистка написала в Макс.
В день происшествия Галина (фамилия не уточняется) находилась на улице и услышала крики детей. Увидев ребенка на подоконнике, женщина бросилась на помощь. Из-за недавно перенесенной операции на левой руке ловить малыша пришлось только правой. По словам очевидцев, с ребенком сейчас всё в порядке, однако сама спасительница госпитализирована с переломами.
Премию учредила Симоньян после истории воспитательниц из Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые защитили детей от вооруженного ножом мужчины. Размер награды составляет миллион рублей. Лауреатов определяет лично глава медиагруппы.
Ранее стало известно, куда направит премию Кеосаяна военный, спасший женщину из пожара. Подробности в нашем материале.
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