Спасшая в Казани тонущего ребёнка женщина получит 12-ю премию имени Кеосаяна

29 мая 2026, 15:06

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего ребёнка, получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.





Напомним, 4 мая жительница Казани вытащила из ледяной воды восьмилетнего мальчика, упавшего с надувного матраса. После инцидента ребенка отвезли домой, также вызвали врачей и полицейских. Известно, что сам мальчик после инцидента сбежал.





«Галия поехала с мужем на рыбалку. Увидела, как на берегу кричал ребёнок, а его друг уже захлёбывался и тонул. Галия прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчишку, пока стоявшие на берегу люди снимали происходящее на телефоны», — приводит RT слова Симоньян.