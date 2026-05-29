Спасшая в Казани тонущего ребёнка женщина получит 12-ю премию имени Кеосаяна
Жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего ребёнка, получит 12-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Напомним, 4 мая жительница Казани вытащила из ледяной воды восьмилетнего мальчика, упавшего с надувного матраса. После инцидента ребенка отвезли домой, также вызвали врачей и полицейских. Известно, что сам мальчик после инцидента сбежал.
«Галия поехала с мужем на рыбалку. Увидела, как на берегу кричал ребёнок, а его друг уже захлёбывался и тонул. Галия прыгнула в ледяную воду и вытащила мальчишку, пока стоявшие на берегу люди снимали происходящее на телефоны», — приводит RT слова Симоньян.
Она уточнила, что премию имени Тиграна Кеосаяна получают простые люди, которые рискуют своей жизнью ради спасения чужой. Напомним, 11-ми обладателями этой награды стали лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, спасшие людей из горящего дома в Ханты-Мансийске.