Назвали график работы метро Петербурга в день проведения «Алых Парусов»
В ночь с 27 на 28 июня петербургский метрополитен перейдет на круглосуточный режим работы. Интервал движения поездов в этот период составит до десяти минут, информирует городской комитет по транспорту.
Исключение составят станции «Александра Невского‑2», «Достоевская», а также вестибюль №2 станции «Зенит». Станции будут закрытыми.
Помимо подземки, всю ночь для горожан и гостей города будут курсировать и маршруты наземного общественного транспорта. В частности, круглосуточно продлят работу два троллейбусных маршрута (№ 23 и 46) и восемь автобусных (№ 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263).
Главный праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Северной столице 27 июня. Ожидается, что в мероприятии примут участие 66 тысяч выпускников из различных регионов России и зарубежных стран.
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