Назвали график работы метро Петербурга в день проведения «Алых Парусов»

20 июня 2026, 21:22

В день проведения «Алых Парусов» питерское метро будет работать всю ночь

Фото: istockphoto/Petr Vdovkin

В ночь с 27 на 28 июня петербургский метрополитен перейдет на круглосуточный режим работы. Интервал движения поездов в этот период составит до десяти минут, информирует городской комитет по транспорту.