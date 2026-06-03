Адвокат предупредила об обмане через фейковые магазины платьев на выпускной

03 июня 2026, 06:07

Адвокат Русина предупредила об обмане через фейковые магазины платьев на выпускной

Фото: iStock/JulieAlexK

В преддверии выпускных мошенники создают поддельные магазины и салоны с вечерними платьями, чтобы обмануть покупателей. Об этом предупредила РИА Новости адвокат, исполнительный директор омского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Ирина Русина.





Злоумышленники запускают фиктивные интернет-магазины, где цены ниже рыночных, а отзывы выглядят безупречно. После оплаты продавец либо исчезает, либо присылает платье, не соответствующее фотографии.



