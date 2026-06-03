Адвокат предупредила об обмане через фейковые магазины платьев на выпускной
Адвокат Русина предупредила об обмане через фейковые магазины платьев на выпускной
В преддверии выпускных мошенники создают поддельные магазины и салоны с вечерними платьями, чтобы обмануть покупателей. Об этом предупредила РИА Новости адвокат, исполнительный директор омского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Ирина Русина.
Злоумышленники запускают фиктивные интернет-магазины, где цены ниже рыночных, а отзывы выглядят безупречно. После оплаты продавец либо исчезает, либо присылает платье, не соответствующее фотографии.
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Некоторые аферисты создают в соцсетях ложные салоны с огромным числом подписчиков и накрученными отметками «нравится». Они предлагают забронировать платье или записаться на примерку, требуя внести депозит, хотя заведения на самом деле не существует. Другая схема — фишинговые ссылки для оплаты доставки или требование предоплаты под давлением срочности.
«Продавцы» часто пишут, что вечерние платья возврату не подлежат, но это не так. При дистанционной покупке покупатель вправе отказаться от товара до его получения, а после — в течение семи дней, если сохранены товарный вид, свойства и документ об оплате. Если информацию о возврате не предоставили письменно при доставке, срок увеличивается до трёх месяцев.
Русина рекомендует анализировать данные о продавце (ИНН, адрес, возраст сайта) и настаивать на чеке. В случае обмана надо сразу же блокировать карту, уведомить банк и обратиться в правоохранительные органы.