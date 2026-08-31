Назвали категории россиян, которые будут получать сразу две пенсии с сентября

31 августа 2026, 12:51

Финэксперт Гукасова: 6 категорий россиян будут получать сразу две пенсии с осени

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 сентября вступают в силу изменения в пенсионном законодательстве, которые позволят ряду категорий граждан получать одновременно две пенсии. Об этом ТАСС рассказала доцент РАНХиГС и кандидат экономических наук, Нина Гукасова.