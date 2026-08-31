Назвали категории россиян, которые будут получать сразу две пенсии с сентября
С 1 сентября вступают в силу изменения в пенсионном законодательстве, которые позволят ряду категорий граждан получать одновременно две пенсии. Об этом ТАСС рассказала доцент РАНХиГС и кандидат экономических наук, Нина Гукасова.
По словам эксперта, новое правило распространяется на военных и сотрудников силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ), которые после выхода на пенсию продолжили работать по гражданским специальностям. Также право на двойную выплату получат федеральные госслужащие, инвалиды вследствие военной травмы, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, члены семей погибших военнослужащих, а также космонавты и работники летно-испытательных отрядов.
Вторая выплата будет назначаться в виде страховой пенсии. Для ее получения необходимо иметь минимум 15 лет гражданского стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достичь пенсионного возраста (в 2026 году — 64 года для мужчин 1962 г.р. и 59 лет для женщин 1967 г.р.).
Гукасова уточнила, что страховая пенсия в этом случае будет выплачиваться без фиксированной части (в 2026 году она составляет 9 584 рубля), однако сама сумма будет индексироваться на общих основаниях. Эксперт подчеркнула: сентябрь 2026 года — это не срок разовой выплаты, а момент, когда граждане при соблюдении всех условий смогут подать заявление на вторую пенсию.
Оформить выплату можно лично в Социальном фонде, МФЦ или через портал «Госуслуги». В дальнейшем все индексации и перерасчеты уже назначенной пенсии будут проводиться автоматически.
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