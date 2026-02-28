Назвали категории россиян, которых ждет прибавка к пенсии в марте
С марта отдельные категории российских пенсионеров получат заметную прибавку к ежемесячным выплатам.
Как пишет «МК», речь о тех, кто в феврале 2026 года отметил 80-летие, а также о гражданах, которым в этом же месяце впервые установили первую группу инвалидности. По закону им полагается удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Перерасчет сделают автоматически, без обращения в Социальный фонд.
Страховая пенсия по старости включает две составляющие — фиксированную и страховую. Страховая часть зависит от индивидуальных параметров — стажа, заработка до 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. Фиксированная выплата, напротив, является базовой и одинаковой для всех получателей. После индексации с 1 января 2026 года она составляет 9584 рубля 69 копеек, а значит, для указанных категорий в мартовской выплате она увеличится вдвое — до 19 169 рублей 38 копеек.
При этом надбавка назначается только по одному основанию. Если фиксированную выплату уже удваивали ранее, например, при установлении первой группы инвалидности, то при достижении 80 лет повторного повышения не будет, чтобы исключить двойное начисление.
