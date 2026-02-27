В Госдуме раскрыли детали новых правил выплат для многодетных

27 февраля 2026, 17:52

Депутат Милонов: требования к доходам многодетных при назначении пособий изменят

Фото: Istock/Elena Gromova

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал нововведение о сохранении пособий для многодетных семей. Речь идёт о случаях, когда среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%.





В беседе с «RT» Милонов отметил, что родители и родительские сообщества часто обращались в Госдуму и правительство с просьбой пересмотреть критерии нуждаемости при назначении выплат.

«В целом я считаю, что мы к этому придём. Сейчас инициатива президента как раз является важным шагом к тому, что мы уходим от чёткого ограничения прожиточного минимума», — заявил парламентарий.