Назвали первый канал-миллионник в национальном мессенджере MAX

Первым каналом-миллионником в MAX стал канал Путина «Кремль Новости»
Фото: istockphoto/dikushin

Официальный канал российского лидера Владимира Путина «Кремль Новости» стал первым каналом с миллионом подписчиков в MAX. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».



Официальный ресурс главы государства в национальном мессенджере зарегистрировали в сентябре.

Кроме того, у Кремля есть сообщество во «ВКонтакте» и канал в Telegram, однако количество подписчиков на них значительно меньше — 85 тысяч и 296 тысяч соответственно.

Рост аудитории канала в MAX связали с запуском чат-бота «Итоги года с В. Путиным». Он позволит задавать вопросы президенту, которые затем обсудят в одноименной программе, запланированной на 19 декабря в 12:00.

Никита Кротов

