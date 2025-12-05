Назвали первый канал-миллионник в национальном мессенджере MAX
Официальный канал российского лидера Владимира Путина «Кремль Новости» стал первым каналом с миллионом подписчиков в MAX. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».
Официальный ресурс главы государства в национальном мессенджере зарегистрировали в сентябре.
Кроме того, у Кремля есть сообщество во «ВКонтакте» и канал в Telegram, однако количество подписчиков на них значительно меньше — 85 тысяч и 296 тысяч соответственно.
Рост аудитории канала в MAX связали с запуском чат-бота «Итоги года с В. Путиным». Он позволит задавать вопросы президенту, которые затем обсудят в одноименной программе, запланированной на 19 декабря в 12:00.
Читайте также: