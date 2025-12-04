Путин высказался о влиянии Telegram и других мессенджеров на молодежь

04 декабря 2025, 23:32

Путин: Telegram и другие мессенджеры сегодня используются для влияния на молодежь

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Различные мессенджеры, включая Telegram, применяются сегодня как средство влияния на молодежь. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил президент России Владимир Путин, призывая власти не игнорировать эти инструменты.





Российский лидер отметил, что современные технологии стали новым элементом в диалоге между поколениями. Чтобы добиться обратной связи от молодых людей и довести важную информацию до их сведения, необходимо активно работать в соцсетях.



По его словам, молодежь отличается большой мобильностью, но с этим нередко приходит определенная радикальность взглядов. Юные умы могут быть уверены, что любые несправедливости «легко решить», если только захотеть. Лишь с возрастом приходит понимание, что это не так просто.





«Нам нужно разговаривать с людьми. Нельзя просто говорить, что вы совсем молоды, что вы совсем ничего не понимаете и сидите у себя дома, за стенкой», — объяснил Путин.