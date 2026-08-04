Назвали процент жителей Казани, которые считают стресс постоянной частью жизни
Стресс на работе стал привычной реальностью для подавляющего большинства жителей Казани. Об этом стало известно в конце июля.
Согласно совместному исследованию сервиса «Зарплата.ру» и платформы «Просебя», лишь 5% опрошенных никогда не сталкивались с подобным давлением. Для 39% респондентов нервное напряжение является постоянным спутником повседневности, а еще 30% испытывают его несколько раз в месяц или чаще. Данные опроса, поступившие в редакцию «Татар-информа», демонстрируют тревожную динамику в сфере психологического климата в коллективах.
Главным триггером стресса для 43% участников стала непропорционально высокая нагрузка при низком уровне заработной платы. В числе других значимых факторов — токсичное поведение руководства или коллег (38%), чувство недооцененности (32%), размытые должностные инструкции (24%) и страх увольнения (22%).
Последствия такого давления ощутимы: 57% опрошенных жалуются на повышенную тревожность, 49% переживают эмоциональные срывы, а по 43% респондентов столкнулись с бессонницей и апатией к хобби. Каждый третий участник (35%) отмечает у себя депрессивные состояния.
Генеральный директор «Просебя» Ксения Винцюнене подчеркивает, что привыкание к высокому уровню стресса становится системной проблемой, ведущей к росту ошибок, падению продуктивности и текучке кадров. Она напоминает, что стрессоустойчивость можно и нужно тренировать, встраивая ее в рабочие процессы.
При этом опрошенные не сидят сложа руки: 45% предпринимали самостоятельные попытки борьбы с выгоранием. Самым популярным методом восстановления стал дополнительный отдых и хобби (62%), за ними следуют занятия спортом (46%). 39% респондентов сознательно замедляли рабочий темп. Однако полный успех своих действий отметили лишь 17%, в то время как 28% не почувствовали улучшений.
Интересно, что, несмотря на высокий уровень тревоги, к профессиональной помощи прибегают немногие. Хотя 56% жителей Казани задумывались о визите к психологу, реально к специалистам обратилась лишь примерно каждая седьмая пара из них. Основными барьерами стали дороговизна консультаций и убеждение, что проблема «несерьезна» (по 33%), а также нехватка времени (22%).
Существенным стимулом могла бы стать корпоративная поддержка: 68% участников заявили, что бесплатные сессии с психологом за счет работодателя повлияли бы на их решение, а для трети опрошенных (33%) этот фактор стал бы решающим. Исследование выявило и поколенческий разрыв.
Молодежь от 18 до 24 лет чаще сообщает о стрессе (47%), чем сотрудники старше 45 лет (30%). При этом старшее поколение в три раза чаще заявляет об отсутствии стресса на работе (17% против 5% у зумеров). Для 74% молодых специалистов напряжение стало фоновым явлением, возникающим как минимум несколько раз в неделю, тогда как лишь 8% из них испытывают его только в критических ситуациях.
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