Назвали процент жителей Казани, которые считают стресс постоянной частью жизни

04 августа 2026, 18:03

Опрос показал, что 39% жителей Казани считают стресс постоянной частью жизни

Фото: istockphoto/PeopleImages

Стресс на работе стал привычной реальностью для подавляющего большинства жителей Казани. Об этом стало известно в конце июля.