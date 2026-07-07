Стоматолог рассказала о негативном влиянии стресса на здоровье зубов
Стоматолог Хритова: хронический стресс негативно сказывается на здоровье зубов
Хронический стресс негативно сказывается на здоровье зубов и полости рта. Об этом предупредила ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского университета, врач-стоматолог-терапевт Анастасия Хритова.
По ее словам, самой распространенной проблемой является бруксизм, когда во время сна или сильной тревоги происходит скрежетание зубами. Такая нагрузка увеличивает стирание эмали и разрушает зубы.
«Еще одно последствие стресса — ксеростомия, или сухость во рту. Из-за снижения выработки слюны ухудшается естественное очищение полости рта, а зубы недополучают необходимые минералы, что повышает риск развития кариеса», — отметила Хритова в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Также тревожные состояния могут сопровождаться нарушениями работы ЖКТ. Так, изжога, гастроэзофагеальный рефлюкс и кислая отрыжка увеличивают риски разрушения зубной эмали. Также на фоне стресса люди могут грызть ручку или ногти, что приводит к сколам эмали и стиранию зубов.
Хритова призвала не игнорировать тревожные состояния. Она посоветовала находить способы, чтобы справляться с эмоциональным напряжением, в том числе заниматься спортом, найти хобби. При необходимости стоит обратиться к врачу, заключила стоматолог.