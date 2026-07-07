Стоматолог рассказала о негативном влиянии стресса на здоровье зубов

07 июля 2026, 20:50

Стоматолог Хритова: хронический стресс негативно сказывается на здоровье зубов

Фото: iStock/AndreyPopov

Хронический стресс негативно сказывается на здоровье зубов и полости рта. Об этом предупредила ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского университета, врач-стоматолог-терапевт Анастасия Хритова.





По ее словам, самой распространенной проблемой является бруксизм, когда во время сна или сильной тревоги происходит скрежетание зубами. Такая нагрузка увеличивает стирание эмали и разрушает зубы.





«Еще одно последствие стресса — ксеростомия, или сухость во рту. Из-за снижения выработки слюны ухудшается естественное очищение полости рта, а зубы недополучают необходимые минералы, что повышает риск развития кариеса», — отметила Хритова в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».