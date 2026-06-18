Россиянам назвали способы снижения стресса организма при авиаперелете

18 июня 2026, 22:45

Эксперт по питанию Гредусова: мелатонин и магний помогут пережить перелет

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Спокойно перенести длительный перелет помогут физические упражнения, а также мелатонин и магний. Об этом рассказала эксперт в сфере функционального питания Ольга Гредусова.





Она напомнила, что при длительном перелете пассажиров поджидают сразу несколько стрессовых факторов, в том числе сухой воздух, перепад давления и длительное сидячее положение. Организму часто в такие моменты требуется помощь. Эксперт посоветовала сразу перевести часы на время назначения и постараться начать жить по нему уже в самолете.



Также стоит вставать с кресла каждые 1–2 часа и ходить, а находясь в кресле, можно вращать стопами, сгибать и разгибать голеностоп, напрягать икры. При этом прием БАДов поможет снизить стресс при перелете, добавила Гредусова.





«Желательно использовать мелатонин. Он может помочь быстрее перестроить режим сна при смене часовых поясов. Лучше заранее обсудить это со специалистом. Магний может поддержать работу нервной системы и мышц, помочь снизить напряжение и легче адаптироваться к нагрузке», — пояснила специалист в разговоре с «Известиями».