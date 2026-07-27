Можайский врач рассказала, как собрать тарелку диабетика без стресса и запретов

27 июля 2026, 15:01

оригинал Д. Акимджанова (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Представление о диете при сахарном диабете как о списке жёстких запретов давно устарело. Современный подход строится на грамотном сочетании продуктов, где каждому элементу отведено определённое место и время.





О том, как составить сбалансированный рацион без запретов, рассказал врач-терапевт Можайской больницы Динара Акимжанова.

«Здесь следует применять метод здоровой тарелки. Половину её отдайте под овощи, зелень и грибы в любом виде, кроме жаренных в большом количестве масла. Четверть второй половины займёт источник качественного белка – рыба, птица, яйца, творог или бобовые. Оставшуюся четверть отведите под сложные углеводы – гречку, бурый рис, киноа или цельнозерновой хлеб. Клетчатка из овощей замедлит всасывание сахаров, белок даст долгое насыщение, а правильные углеводы обеспечат ровную энергию без резких взлётов глюкозы», – пояснила медик.

«На овощную половину отлично ложатся капуста, кабачки, баклажаны, стручковая фасоль. В качестве белка можно взять запечённую треску или минтай, домашний холодец без лишнего жира, отварную куриную грудку. В норму также вписываются рассыпчатая перловка, овсянка долгой варки или дикий рис. Заправлять салаты лучше нерафинированным подсолнечным или льняным маслом, добавляя горчицу, лимонный сок и ароматные травы вместо тяжёлого майонеза», – рассказала специалист.