Назвали единственную сферу в России со средней зарплатой более 300 тысяч рублей
Единственной сферой в России, где в ноябре средняя зарплата поднялась до уровня 300 тысяч рублей, оказалось перестрахование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ статистических данных.
По итогам месяца среднемесячный доход в этой отрасли достиг 309,1 тысячи рублей. Кроме того, сотрудники холдингов в среднем по всей российской экономической сфере получают ещё больше — около 333,4 тысячи рублей в месяц.
Показатель среднемесячной начисленной зарплаты считается до уплаты налогов и включает премии. В расчёт попадают доходы всех работников, в том числе с очень высокими окладами.
В целом по стране в конце осени средняя начисленная зарплата составила 98,2 тысячи рублей, тогда как годом ранее — 86,4 тысячи.
Читайте также: