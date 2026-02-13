Назвали единственную сферу в России со средней зарплатой более 300 тысяч рублей

13 февраля 2026, 14:27

Средняя зарплата перестраховщиков составляет более 300 тысяч рублей

Фото: istockphoto/Natalia Rusanova

Единственной сферой в России, где в ноябре средняя зарплата поднялась до уровня 300 тысяч рублей, оказалось перестрахование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ статистических данных.