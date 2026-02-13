Стало известно, сколько может зарабатывать сварщик в России

13 февраля 2026, 12:24

Кузьменко: зарплата сварщика в России может достигать 500 тыс. руб

Фото: istockphoto/Kerkez

Сварщики в России могут получать до 500 тыс. рублей в месяц, что связывают с широким применением сварных конструкций в строительстве зданий и сооружений.