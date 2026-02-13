Стало известно, сколько может зарабатывать сварщик в России
Сварщики в России могут получать до 500 тыс. рублей в месяц, что связывают с широким применением сварных конструкций в строительстве зданий и сооружений.
Об этом 13 февраля сообщила помощник главы Минстроя РФ Светлана Кузьменко на Сибирском строительном форуме, передает ТАСС. По ее словам, в отрасли выросли средние зарплаты, а сама профессия остается одной из самых дорогостоящих из‑за цены оборудования и высокой востребованности.
Кузьменко также отметила рост интереса к архитектурным специальностям. В Новосибирске конкурс при поступлении достигает трех-четырех человек на место. Кроме того, специалист рассказала, что в прошлом году по программе «Я — строитель будущего», которую она курирует, прошло около 150 мероприятий по популяризации строительных профессий.
Один из проектов программы — «Цифровое ГТО» — давал школьникам возможность получить дополнительные пять баллов к ЕГЭ после тестирования на знание российских программ для проектирования.
Читайте также: