«Рост оплаты в сотни раз»: Стало известно, зачем индусы едут работать в Россию
Член комитета ТПП РФ Константин Крохин назвал причины возможного интереса индийских граждан к работе в России. Он заявил, что основным фактором выступает значительная разница в зарплатах.
В беседе с «Газетой.Ru» Крохин отметил, что в Индии средний заработок может составлять полдоллара в день.
«Приезжая в Россию, они получают 1000$ в месяц, 33$ в день, значит, уровень оплаты у них возрастает в сотни раз. Пока решений каких-то [о ввозе в РФ индийских рабочих], оформленных документально, не принято», — подчеркнул эксперт.По его словам, известен только один подтверждённый эксперимент в сфере ЖКХ Санкт-Петербурга, где несколько тысяч человек трудоустроили по квоте. При этом Крохин высказал критическую позицию относительно такой практики.
Он считает, что крупный завоз иностранной рабочей силы — это «путь в никуда», который создаёт нагрузку на социальную систему и может нести риски для безопасности страны.