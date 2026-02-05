«Рост оплаты в сотни раз»: Стало известно, зачем индусы едут работать в Россию

05 февраля 2026, 21:29

Член ТПП Крохин: зарплата в России для индийских рабочих выше в сотни раз

Фото: Istock/Sumit Saraswat

Член комитета ТПП РФ Константин Крохин назвал причины возможного интереса индийских граждан к работе в России. Он заявил, что основным фактором выступает значительная разница в зарплатах.





В беседе с «Газетой.Ru» Крохин отметил, что в Индии средний заработок может составлять полдоллара в день.

«Приезжая в Россию, они получают 1000$ в месяц, 33$ в день, значит, уровень оплаты у них возрастает в сотни раз. Пока решений каких-то [о ввозе в РФ индийских рабочих], оформленных документально, не принято», — подчеркнул эксперт.