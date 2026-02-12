Россиянам рассказали о влиянии праздничных дней в феврале на зарплату
Юрист Кузнецов: Размер зарплаты в феврале не уменьшится из-за праздников
Несмотря на то, что в феврале этого года установлено лишь 19 рабочих дней, размер заработной платы не уменьшится. Об этом рассказал РИА Новости юрист по трудовому праву сервиса hh.ru Александр Кузнецов.
Специалист подчеркнул, что для работающий по окладной системе оплаты труда россиян ничего не изменится.
«Фиксированный оклад выплачивается вне зависимости от количества рабочих дней в месяце, а его продолжительность не влияет на итоговый доход работника», — сказал Кузнецов.
Таким образом, при полной отработке нормы рабочего времени доход сотрудника остаётся неизменным.
Напомним, что в конце февраля россиян ждёт короткая рабочая неделя. Из-за Дня защитника Отечества она продлится всего четыре дня — с 24 по 27 февраля. Отдыхать граждане РФ будут с 21 по 23 февраля.
Ранее «Радио 1» передавало, что с 1 марта в России введут единые сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь по стране будет действовать простое правило: квитанция приходят до пятого числа, а оплачивать ее следует до пятнадцатого.