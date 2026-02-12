Россиянам рассказали о влиянии праздничных дней в феврале на зарплату

12 февраля 2026, 03:11

Юрист Кузнецов: Размер зарплаты в феврале не уменьшится из-за праздников

Фото: iStock/littlehenrabi

Несмотря на то, что в феврале этого года установлено лишь 19 рабочих дней, размер заработной платы не уменьшится. Об этом рассказал РИА Новости юрист по трудовому праву сервиса hh.ru Александр Кузнецов.





Специалист подчеркнул, что для работающий по окладной системе оплаты труда россиян ничего не изменится.





«Фиксированный оклад выплачивается вне зависимости от количества рабочих дней в месяце, а его продолжительность не влияет на итоговый доход работника», — сказал Кузнецов.