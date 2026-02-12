Назвали собирающиеся покинуть российский рынок китайские машины
Некоторые китайские автопроизводители могут покинуть российский рынок на фоне усилившейся конкуренции и роста утильсбора.
По данным telegram-канала SHOT, в числе брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Отмечается, что с 1 января после повышения утильсбора многие компании, не относящиеся к «крупным игрокам», начали нести существенные убытки.
Дополнительным фактором называют высокую конкуренцию. Основную долю рынка, по информации источника, удерживают Geely, Haval и Chery. На этом фоне владельцы автомобилей указанных марок могут столкнуться с трудностями при поиске запчастей.
Параллельно, как сообщается, россияне стали активнее выставлять на продажу китайские автомобили даже с небольшим пробегом — порядка 20–30 тысяч километров. Среди причин называют проблемы с эксплуатацией в морозы, сбои электроники и высокую стоимость комплектующих.
