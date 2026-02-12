Назвали собирающиеся покинуть российский рынок китайские машины

12 февраля 2026, 11:10

Shot: китайские машины Kaiyi и Jetta покидают российский рынок

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Некоторые китайские автопроизводители могут покинуть российский рынок на фоне усилившейся конкуренции и роста утильсбора.