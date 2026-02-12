Достижения.рф

Назвали собирающиеся покинуть российский рынок китайские машины

Shot: китайские машины Kaiyi и Jetta покидают российский рынок
Фото: istockphoto/hxdbzxy

Некоторые китайские автопроизводители могут покинуть российский рынок на фоне усилившейся конкуренции и роста утильсбора.



По данным telegram-канала SHOT, в числе брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Отмечается, что с 1 января после повышения утильсбора многие компании, не относящиеся к «крупным игрокам», начали нести существенные убытки.

Дополнительным фактором называют высокую конкуренцию. Основную долю рынка, по информации источника, удерживают Geely, Haval и Chery. На этом фоне владельцы автомобилей указанных марок могут столкнуться с трудностями при поиске запчастей.

Параллельно, как сообщается, россияне стали активнее выставлять на продажу китайские автомобили даже с небольшим пробегом — порядка 20–30 тысяч километров. Среди причин называют проблемы с эксплуатацией в морозы, сбои электроники и высокую стоимость комплектующих.

