Назвали темы, которые нельзя обсуждать в приличном обществе

03 августа 2026, 16:30

В приличном обществе не говорят о сексе, деньгах и смерти

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

В современном обществе сохраняется негласный запрет на обсуждение трех ключевых тем — доходов, интимной жизни и смерти. Вопрос о том, является ли это ханжеством, страхом или необходимой деликатностью, прокомментировал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, ссылаясь на мнение лингвиста Максима Кронгауза.





По словам спикера, набор табу является одной из базовых характеристик любой культуры. Запреты традиционно распространяются на сакральное (высшие силы), интимное и «низкое» (физиологию). Деньги, секс и смерть находятся на пересечении личного и общественного, что делает их слишком чувствительными для широкой публичной дискуссии, пишет RuNews24.ru.



В русской культурной традиции тему денег маркируют как неприличную по трем основным причинам: влияние православия с его настороженным отношением к богатству, идеологический запрет в советский период, а также роль денег как маркера социального статуса, публичное обсуждение которого провоцирует напряжение. Аналогичная ситуация с сексуальной сферой, которую в советское время фактически вычеркнули из публичного дискурса. В семьях наиболее строго табуируются сексуальные проблемы, и эта инерция сохраняется до сих пор. Смерть, особенно тема суицида, также остается под запретом в силу экзистенциального страха, который язык помогает обойти с помощью эвфемизмов.



Эксперт характеризует сложившуюся ситуацию как сочетание ханжества и деликатности. С одной стороны, закрытость ведет к невежеству и усилению страхов, особенно в вопросах секса и финансов. С другой стороны, наличие границы между приватным и публичным является необходимой мерой, так как эти сферы обладают высокой степенью интимности.



Табу, по мнению аналитиков, выступают не просто ограничением, а инструментом структурирования общества, позволяющим расставить ценностные ориентиры. Ключевым вопросом является корректное использование этого инструмента. Учитывая глубокую укорененность запретов в религии, истории и культуре, эксперты призывают не зацикливаться на молчании, а учиться обсуждать сложные темы деликатно, но честно, особенно в кругу близких.





«Если мы научимся говорить о деньгах, сексе и смерти с уважением, мы не потеряем ни деликатности, ни честности. Мы просто станем чуть более взрослыми», — резюмирует Якубович.