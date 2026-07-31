Автоэксперт напомнил о важных правилах эксплуатации машины в жару
Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как защитить автомобиль от жары. Его слова передает телеканал RT.
Специалист отметил, что лобовые и боковые стекла можно закрывать шторками, чтобы салон меньше нагревался. В зной также не стоит оставлять внутри вещи, которые могут деформироваться от высокой температуры.
Кроме того, водителям нужно внимательнее следить за состоянием машины: проверять уровень охлаждающей жидкости, аккумулятор и шины. Высокая температура создает дополнительную нагрузку на многие системы, а мягкие колеса снижают управляемость, предупредил Попов.
Ранее он рассказал, как продавцы пытаются скрыть «раковую болезнь» автомобиля.
Читайте также: