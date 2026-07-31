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Автоэксперт напомнил о важных правилах эксплуатации машины в жару

Автоэксперт Попов: шторки на окнах защитят машину от нагрева в жару
Фото: iStock/Dima Berlin

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как защитить автомобиль от жары. Его слова передает телеканал RT.



Специалист отметил, что лобовые и боковые стекла можно закрывать шторками, чтобы салон меньше нагревался. В зной также не стоит оставлять внутри вещи, которые могут деформироваться от высокой температуры.

Кроме того, водителям нужно внимательнее следить за состоянием машины: проверять уровень охлаждающей жидкости, аккумулятор и шины. Высокая температура создает дополнительную нагрузку на многие системы, а мягкие колеса снижают управляемость, предупредил Попов.

Ранее он рассказал, как продавцы пытаются скрыть «раковую болезнь» автомобиля.

Лидия Пономарева

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