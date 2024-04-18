В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео

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В Люблино 25-летнего парня убили из-за замечания о парковке, видеозапись начала конфликта опубликовал столичный Следсвенный комитет в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, молодой человек приехал в гости к своей подруге. Когда он вышел из машины, заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот.
Пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти, позже он скончался.
Мать убитого рассказала журналистам, что к смерти сына причастны два выходца из Азербайджана.
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Пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти, позже он скончался.
Мать убитого рассказала журналистам, что к смерти сына причастны два выходца из Азербайджана.
«Убили моего сына. Ножом. Около подъезда. Нападавшие —два приехавших из Азербайджана.Убийцы скрылись на Жигулях, два брата», — сообщила женщина.
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Анастасия Хохлова