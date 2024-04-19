Неадекватный мигрант хотел вытолкнуть школьника из окна

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В Москве 36-летний мужчина из Узбекистана по имени Ильяс пытался вытолкнуть восьмиклассника из окна подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мальчик отмечает, что мужчина вел себя неадекватно. Он был пьян или под наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.
Школьники прятались от дождя в подъезде у окна на третьем этаже. Мужчина подошел к мальчикам и стал выяснять, какой они национальности и зачем тут сидят.
Они попросили его не приставать к ним. После чего, мужчина схватил одного из них за шею и начал выталкивать в окно. Школьники испугались и убежали. Соседи вызвали полицию. Пострадавшему мальчику удалось вырваться. Он убежал домой и рассказал все отцу. В больнице ему диагностировали ссадины шеи и ушибы.
Ранее в подмосковном Раменском мигрант избил беременную девушку-фельдшера. Он требовал выписать ему липовую справку в детский сад для ребёнка, которого он с собой не привёл. Фельдшер несколько раз отказала мужчине, после чего он ударил её по лицу и сбежал.
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Школьники прятались от дождя в подъезде у окна на третьем этаже. Мужчина подошел к мальчикам и стал выяснять, какой они национальности и зачем тут сидят.
Они попросили его не приставать к ним. После чего, мужчина схватил одного из них за шею и начал выталкивать в окно. Школьники испугались и убежали. Соседи вызвали полицию. Пострадавшему мальчику удалось вырваться. Он убежал домой и рассказал все отцу. В больнице ему диагностировали ссадины шеи и ушибы.
Ранее в подмосковном Раменском мигрант избил беременную девушку-фельдшера. Он требовал выписать ему липовую справку в детский сад для ребёнка, которого он с собой не привёл. Фельдшер несколько раз отказала мужчине, после чего он ударил её по лицу и сбежал.
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Дарья Осипова