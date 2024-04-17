В Подмосковье мигрант избил беременную девушку-фельдшера

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В подмосковном Раменском мигрант избил беременную девушку-фельдшера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в детской поликлинике. Со слов пострадавшей, мужчина вошёл в кабинет без стука. С собой у него не было документов на ребёнка, который, к тому же, не был прикреплён к данной поликлинике. Мигрант едва владел русским языком.
Он требовал от девушки выписать ему липовую справку в детский сад для ребёнка, которого он с собой не привёл. Фельдшер несколько раз отказала мужчине, после чего он ударил её по лицу и сбежал.
В поликлинике отсутствуют камеры видеонаблюдения, однако девушка предоставила фотографию, на которой виден большой синяк на всё лицо. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, у неё сильные боли в животе.
Полицейские разыскивают мигранта, а СУСК по Московской области уже возбудило уголовное дело.
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Он требовал от девушки выписать ему липовую справку в детский сад для ребёнка, которого он с собой не привёл. Фельдшер несколько раз отказала мужчине, после чего он ударил её по лицу и сбежал.
В поликлинике отсутствуют камеры видеонаблюдения, однако девушка предоставила фотографию, на которой виден большой синяк на всё лицо. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, у неё сильные боли в животе.
Полицейские разыскивают мигранта, а СУСК по Московской области уже возбудило уголовное дело.
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Анастасия Чинкова