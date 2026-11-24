24 ноября 2026, 12:41

Диетолог Русакова: закрытые консервы нельзя хранить в холодильнике

Фото: Istock/brizmaker

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что закрытые консервы для новогодних салатов и закусок не стоит хранить в холодильнике.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что влажность и конденсат вызывают ржавчину и разгерметизацию банок, а заморозка у задней стенки приводит к вздутию. Диетолог отметила, что при коррозии в металле образуются микроотверстия, через которые внутрь попадают бактерии.

«Самое опасное, что может быть, — это ботулизм, потому что в бескислородной среде может активизироваться клостридиум ботулинум: её токсин не меняет вкус и запах продукта, но смертельно опасен. Поэтому банка со ржавчиной, вздутием, вмятинами абсолютно непригодна в пищу, и не нужно экспериментировать», — подчеркнула Русакова.