Учителей уволили за секс в классах британской школы для девочек

28 июля 2025, 02:23

Учителя лишились работы после двухлетнего романа в школе

Заместительницу директора и преподавателя искусства уволили из престижной британской школы после доказанного двухлетнего романа, включавшего интимные контакты в учебных классах, подсобках и шкафах во время пребывания учениц в здании. Заместительницу директора и преподавателя искусства уволили из престижной британской школы после доказанного двухлетнего романа, включавшего интимные контакты в учебных классах, подсобках и шкафах во время пребывания учениц в здании.