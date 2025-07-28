Учителей уволили за секс в классах британской школы для девочек
Заместительницу директора и преподавателя искусства уволили из престижной британской школы после доказанного двухлетнего романа, включавшего интимные контакты в учебных классах, подсобках и шкафах во время пребывания учениц в здании. Заместительницу директора и преподавателя искусства уволили из престижной британской школы после доказанного двухлетнего романа, включавшего интимные контакты в учебных классах, подсобках и шкафах во время пребывания учениц в здании.
Суд установил, что 39-летняя Лиярна Бимиш (замдиректора) и 45-летний Гарет Коллинз (учитель рисования) поддерживали отношения с 2022 по 2024 год. Пара занималась сексом на территории школы, включая помещения, где проходили занятия, а также обменивалась откровенными сообщениями в рабочее время. В июне 2024 года коллеги обнаружили их переписку, после чего любовники признали факты, но утверждали, что «никто их не заставал» в попытке избежать увольнения.
Администрация признала поведение педагогов «непристойным» и нарушающим профессиональную этику. Оба были уволены без возможности восстановления. Бимиш, по данным Daily Mail, сохранила брак, несмотря на скандал. Коллинз, отдалился от жены, сейчас проживает с родителями и работает гипнотерапевтом.
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