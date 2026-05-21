Назван бытовой прибор, который чаще всего ломается от удара молнии
Заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Станислав Олейников заявил, что после удара молнии в жилой дом чаще всего выходят из строя телевизоры, а вслед за ними — роутеры и модемы. Об этом пишет РИА Новости.
По данным страховщика, в 93% случаев молния наносит ущерб внутренней части дома. Чаще всего страдают электроприборы и техника. В 52% случаев ломаются телевизоры. Немного реже из строя выходят роутеры и модемы. Причиной становятся резкий скачок напряжения или сбои в проводке. В компании отметили, что молния может спровоцировать и пожар. В 2025 году «Согласие» выплатило около 2 миллионов рублей после такого происшествия. Тогда молния попала в кровлю, из-за чего загорелась крыша. Огонь перешел внутрь дома и повредил ванные комнаты, мебель, оборудование котельной, обои, полы и потолки.
По оценке страховщика, 96% пожаров из-за молнии приходится на весну и лето, когда начинается сезон гроз. Олейников напомнил, что дом может загореться не только из-за молнии. К пожару приводят короткое замыкание, неисправная печь, проблемы с дымоходом или огонь от соседнего дома. По его словам, страховка помогает покрыть такие расходы, если полис включает даже редкие риски, в том числе удар молнии и разгерметизацию дымохода.
Читайте также: