Назван бытовой прибор, который чаще всего ломается от удара молнии

21 мая 2026, 07:22

После удара молнии в дом чаще всего ломаются телевизоры, роутеры и модемы

Фото: iStock/Denis Torkhov

Заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Станислав Олейников заявил, что после удара молнии в жилой дом чаще всего выходят из строя телевизоры, а вслед за ними — роутеры и модемы. Об этом пишет РИА Новости.