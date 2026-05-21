В Литве разгорается скандал из-за эвакуации во время воздушной тревоги
Жители Вильнюса пожаловались на эвакуацию при воздушной тревоге
В Вильнюсе местные жители недовольны процессом эвакуации во время воздушной тревоги. Людям не хватало место в убежищах, а некоторые попросту не знали, где прятаться, информирует портал LRT.
Женщина по имени Илона рассказала о ситуации, сложившейся в одной из городских школ. По ее словам, эвакуацию пришлось прервать из‑за нехватки места в подвале.
«Сначала собрали один класс, потом начали собирать другие, и когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то, в конце концов, детей просто вернули обратно в классы», — поделилась она.
Илона отметила, что многие участники событий растерялись и не до конца понимали, как себя вести. При этом ранее правительство отчитывалось о массовой рассылке алгоритма действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Другой житель Вильнюса Индрей оказался в замешательстве после получения уведомления о воздушной тревоге. Мужчина утверждает, что в сообщении не содержалась информация о местоположении убежища.