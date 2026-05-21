В Литве разгорается скандал из-за эвакуации во время воздушной тревоги

21 мая 2026, 06:57

Жители Вильнюса пожаловались на эвакуацию при воздушной тревоге

В Вильнюсе местные жители недовольны процессом эвакуации во время воздушной тревоги. Людям не хватало место в убежищах, а некоторые попросту не знали, где прятаться, информирует портал LRT.





Женщина по имени Илона рассказала о ситуации, сложившейся в одной из городских школ. По ее словам, эвакуацию пришлось прервать из‑за нехватки места в подвале.



«Сначала собрали один класс, потом начали собирать другие, и когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то, в конце концов, детей просто вернули обратно в классы», — поделилась она.