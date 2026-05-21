Ученые ЮУрГУ создали новое платиновое соединение против рака груди
Научный сотрудник НИИ «Перспективные материалы и технологии ресурсосбережения» ЮУрГУ Алена Зыкова сообщила, что ученые в составе международного научного коллектива разработали новые соединения платины для борьбы с раком молочной железы. По ее словам, синтезированные вещества показали более высокую эффективность и меньшую токсичность по сравнению с распространенными коммерческими препаратами. Об этом пишет РИА Новости.
Результаты исследования опубликовал журнал Biomedical Materials & Devices. В центре работы оказалось соединение AV1 — ионный комплекс платины IV с катионами трис(гидроксиметил)аммония и гексахлороплатинатными анионами. Испытания на клеточных культурах рака молочной железы показали, что AV1 подавляет рост опухолевых клеток в два раза эффективнее, чем широко применяемый коммерческий препарат.
Во время опытов на крысах с раком молочной железы AV1 продемонстрировал выраженный антиоксидантный и противовоспалительный эффект. Соединение замедлило рост опухоли, снизило метастазирование и вернуло митохондриальные функции животных к норме.
Как отметила Зыкова, новое соединение не только подавляет рост опухоли, но и защищает организм от токсического воздействия. Если дальнейшие исследования подтвердят эти результаты, разработка может лечь в основу отечественного противоопухолевого препарата нового поколения.
