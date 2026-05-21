Ученые ЮУрГУ создали новое платиновое соединение против рака груди

21 мая 2026, 07:11

Научный сотрудник НИИ «Перспективные материалы и технологии ресурсосбережения» ЮУрГУ Алена Зыкова сообщила, что ученые в составе международного научного коллектива разработали новые соединения платины для борьбы с раком молочной железы. По ее словам, синтезированные вещества показали более высокую эффективность и меньшую токсичность по сравнению с распространенными коммерческими препаратами. Об этом пишет РИА Новости.