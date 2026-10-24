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Назван единственный случай, когда водитель может избежать ответственности

Автоюрист Воропаев: только сокрытие с места ДТП освобождает от ответственности
Фото: Istock/Sphoto

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что водителя освобождают от ответственности за административное нарушение только в одном случае — при сокрытии с места ДТП.



В беседе с изданием «Абзац» эксперт уточнил, что эта статья допускает такую меру, но применяют её крайне редко.

«Малозначительность применяется за исчезновение с места ДТП, если, например, нанесённый ущерб был незначительным, а водитель осознал свою вину либо сделал это непреднамеренно. При этом нарушении крайне жёсткая санкция — лишение прав. В остальных случаях не видел, чтобы дела прекращались», — объяснил Воропаев.
Отдельно автоюрист уточнил, что термин «малозначительность» при нарушениях ПДД применяют только тогда, когда вина автовладельца подтверждена, а полный состав правонарушения доказан. При самом факте отсутствия вины его не используют.
Ольга Щелокова

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