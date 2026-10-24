Назван единственный случай, когда водитель может избежать ответственности
Автоюрист Воропаев: только сокрытие с места ДТП освобождает от ответственности
Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что водителя освобождают от ответственности за административное нарушение только в одном случае — при сокрытии с места ДТП.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт уточнил, что эта статья допускает такую меру, но применяют её крайне редко.
«Малозначительность применяется за исчезновение с места ДТП, если, например, нанесённый ущерб был незначительным, а водитель осознал свою вину либо сделал это непреднамеренно. При этом нарушении крайне жёсткая санкция — лишение прав. В остальных случаях не видел, чтобы дела прекращались», — объяснил Воропаев.Отдельно автоюрист уточнил, что термин «малозначительность» при нарушениях ПДД применяют только тогда, когда вина автовладельца подтверждена, а полный состав правонарушения доказан. При самом факте отсутствия вины его не используют.