Назван единственный случай, когда водитель может избежать ответственности

24 октября 2026, 14:13

Автоюрист Воропаев: только сокрытие с места ДТП освобождает от ответственности

Фото: Istock/Sphoto

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что водителя освобождают от ответственности за административное нарушение только в одном случае — при сокрытии с места ДТП.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт уточнил, что эта статья допускает такую меру, но применяют её крайне редко.

«Малозначительность применяется за исчезновение с места ДТП, если, например, нанесённый ущерб был незначительным, а водитель осознал свою вину либо сделал это непреднамеренно. При этом нарушении крайне жёсткая санкция — лишение прав. В остальных случаях не видел, чтобы дела прекращались», — объяснил Воропаев.