Раскрыто, на сколько часов сократится световой день в Москве в ноябре
Продолжительность светового дня в Москве сократится на 2 часа 14 минут в ноябре. Об этом рассказала РИА Новости астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
По словам специалиста, 1 ноября 2026 года световой день в Москве продлится 9 часов 16 минут. К концу месяца, 30 ноября, его продолжительность сократится до 7 часов 30 минут, добавила Кошман.
В преддверии октябрьских выходных жителям Москвы ранее пообещали рекордно тёплую погоду за последнее столетие. Согласно мнению ведущего специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, 25 октября температура в столице может подняться до +14,9 °C, что почти достигнет абсолютного максимума для этой даты, зарегистрированного в 1923 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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