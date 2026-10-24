Раскрыто, на сколько часов сократится световой день в Москве в ноябре

24 октября 2026, 08:59

Астроном Кошман: световой день в Москве сократится на 2 часа в ноябре

Фото: iStock/R.M. Nunes

Продолжительность светового дня в Москве сократится на 2 часа 14 минут в ноябре. Об этом рассказала РИА Новости астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.