Россиянам перечислили самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году
HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, с финансовой точки зрения отпуск лучше планировать на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, так как стоимость одного рабочего дня в этом случае ниже, и потери дохода будут минимальными. Согласно производственному календарю на следующий год, к таким месяцам относятся март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Специалист рекомендует избегать отпуска в январе, где всего 15 рабочих дней из-за множества праздников, а также в феврале и мае, где по 19 рабочих дней.
Сумма отпускных не зависит от месяца, так как рассчитывается на основе среднего дневного заработка за последние 12 месяцев, отметила Лоикова. Однако разница в конечном доходе возникает из-за заработной платы за те дни, которые работник не был в отпуске. Например, при окладе 75 тысяч рублей и отпуске продолжительностью 14 дней в июле, итоговый доход составит около 76 745 рублей. В январе же, при тех же условиях, доход будет около 60 836 рублей, что на более чем 14 тысяч рублей меньше.
Карьерный консультант напомнила о статье 120 Трудового кодекса РФ: нерабочие праздничные дни, выпадающие на период отпуска, не включаются в общее количество календарных дней и не оплачиваются, но отпуск автоматически продлевается на эти дни. Обычные выходные, такие как суббота и воскресенье, входят в число календарных дней отпуска и оплачиваются.
Читайте также: