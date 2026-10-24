Россиянам перечислили самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году

24 октября 2026, 11:45

Карьерный консультант Лоикова: Брать отпуск невыгодно в январе, феврале и мае

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Об этом пишет «Лента.ру».