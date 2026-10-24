Названа оптимальная частота смены постельного белья
Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова рассказала, как часто надо менять постельное белье. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, для большинства людей оптимальная частота смены постельного белья составляет один раз в неделю. В процессе сна на ткани накапливаются кожное сало, пот и отмершие клетки кожи, что способствует размножению пылевых клещей. Продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергические реакции, отметила Богомолова.
В отдельных ситуациях рекомендуется более частая смена постельного белья. Например, людям с аллергией, бронхиальной астмой и атопическим дерматитом следует менять белье чаще, так как пылевые клещи способны усугублять симптомы этих заболеваний, подчеркнула врач.
Она добавила, что во время болезни, при повышенной потливости или в условиях высокой влажности воздуха необходимо чаще менять постельное белье. Это актуально и если на кровати спят домашние животные, поскольку к ткани могут прилипать шерсть, частички кожи и слюна питомца, заключила терапевт.
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