Названа оптимальная частота смены постельного белья

24 октября 2026, 11:42

Терапевт Богомолова посоветовала менять постельное белье один раз в неделю

Фото: iStock/AnnaStills

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова рассказала, как часто надо менять постельное белье. Об этом пишет «Лента.ру».