Назван фактор, способный поднять цену квартиры

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Руководитель Агентства недвижимости Георгий Патанин заявил, что расстояние до метро может стать ключевым фактором в формировании цены на недвижимость.
«Открытие новой станции может поднять стоимость квартир минимум на 10%. Однако застройщики могут заложить потенциальное открытие станции в цену заранее», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Патанин.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%. Так, жильё на первичной рынке недвижимости при тех же условиях, по мнению специалиста, ожидает ещё большее падение в цене – на 15-20%.
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Мелисса Тимофеева