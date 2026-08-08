Назван город, обогнавший Москву и Петербург по числу порноактрис
Ростов-на-Дону стал новой столицей российской порноиндустрии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, за последние 10 лет количество актрис 18+ в городе резко увеличилось.
На сегодняшний день в мировом порнобизнесе засветились минимум 17 уроженок Дона. Этот показатель позволяет Ростову обогнать Москву и Санкт-Петербург: в Северной столице насчитывается 11 действующих актрис, в Москве — 10.
Аккаунты ростовчанок суммарно набрали свыше полумиллиарда просмотров — это почти вдвое превышает результат питерских моделей. При этом большинство роликов 18+ снимают не на берегу Дона.
Самые популярные локации — Бали и Таиланд: красивые виллы, бассейны и возможность работать круглый год привлекают исполнительниц. Девушки выводят доход через OnlyFans и донаты от подписчиков. Многие предпочитают вести деятельность за границей.
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