08 августа 2026, 11:05

Фото: Istock/fergregory

RT представляет третий фильм из серии репортажей военкора-документалиста Клима Поплавского. Все три ленты снимали в освобождённом Северске в ДНР.





Новая работа показывает, как российские военные вывозят людей из города. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале написала, что военкор Клим Поплавский снял фильм про освобождённый от «хозлов» русский город Северск.

«Он называется «Северская сага. Запись III. Эвакуация». Там есть история бабушки, которую наши бойцы уговаривают ехать в тыл, а она отвечает: «Не могу. Жду сына». Гвозди бы делать из этих людей. Обязательно посмотрите, как выйдет», — сообщила Симоньян.