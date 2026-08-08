Россиянам назвали три самых эффективных способа борьбы с испанскими слизнями
Биолог Кифель: ручной сбор, пивные ловушки и фосфат железа спасут от слизней
Биолог, старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель назвал ручной сбор, ловушки и препараты на основе фосфата железа наиболее эффективными способами борьбы с испанскими слизнями.
В беседе с RT специалист отметил, что методы борьбы с испанскими и обычными слизнями в целом совпадают. Эксперт рекомендовал собирать этих моллюсков вручную ранним утром или поздно вечером — в часы их наибольшей активности. Кроме того, он посоветовал применять пивные ловушки.
«Для этого небольшие ёмкости с пивом закапывают в землю. Его запах привлекает слизней, они забираются внутрь, а потом не могут выбраться и тонут там», — объяснил Кифель.Биолог предложил создавать вокруг растений физические барьеры из сухих материалов — они затрудняют движение слизней и мешают им добираться до посевов. Если этих мер недостаточно, специалист посоветовал использовать препараты на основе фосфата железа.