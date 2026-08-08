Стало известно, что вызвало нашествие ядовитых медуз на курортах Кубани

08 августа 2026, 13:44

Океанолог Мухаметов: потепление воды в Чёрном море приводит к размножению медуз

Фото: Istock/Sofya Klepikovskaya

Океанолог Сергей Мухаметов сообщил, что нашествие ядовитых медуз-корнеротов на курортах Краснодарского края связано с осолонением Азовского моря, направлением ветра и наступлением тёплого сезона.





В беседе с «Абзацем» эксперт отметил маловодье Дона и Кубани. Уменьшение притока пресной воды и поступление черноморских вод повышают солёность.



Это, по словам специалиста, создаёт благоприятные условия для корнеротов и аурелии ушастой. Мухаметов пояснил, что август и сентябрь — самые тёплые месяцы для Чёрного моря.

«Именно в это время в море наблюдается всплеск этих медуз. Кроме того, животные обитают там же, где и маленькие рыбки хамса и тюлька. Если их мало, корма для медуз остаётся много, и они чувствуют себя комфортнее. Количество гидроидных также напрямую зависит от направления ветра. Поскольку эти животные дрейфуют, а не перемещаются самостоятельно, могла возникнуть синоптическая ситуация, при которой их прибило к берегу», — отметил океанолог.