Назван город России с самым длинным названием
Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, стал обладателем звания города с самым длинным названием в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра, название этого города состоит из 25 символов.
Оператором Государственного каталога географических названий, в который входят данные о населенных пунктах страны, является Роскадастр. В их официальном сообщении подчеркивается, что Александровск-Сахалинский не только уникален по своему названию, но и является одним из 1242 городов России.
Александровск-Сахалинский — один из старейших населенных пунктов на Сахалине, находящийся в 60 км от железнодорожной станции Тымовское. Этот город стоит посетить ради его дальневосточных природных красот: здесь можно насладиться видами скал Три брата, сделать снимок маяка на мысе Жонкиер и ощутить мощь величественных водопадов в селе Дуэ. В городе находятся Краеведческий музей имени А. П. Чехова и Историко-литературный музей «Чехов и Сахалин».
