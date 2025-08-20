Назван город России с самым длинным названием

20 августа 2025, 07:13

Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России

Фото: iStock/Vladimir2012

Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, стал обладателем звания города с самым длинным названием в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра, название этого города состоит из 25 символов.