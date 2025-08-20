Депутаты рассказали о планах сделать питание для школьников бесплатным
Миронов и Гусев предложили расширить программу бесплатного питания в школах
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев внесут законопроект о предоставлении бесплатного горячего питания всем учащимся государственных и муниципальных школ России.
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Гусев подготовили законопроект, устанавливающий право всех учащихся государственных и муниципальных школ на бесплатное горячее питание. Документ будет внесен на рассмотрение палаты в среду, 21 августа.
В настоящее время бесплатное горячее питание получают учащиеся начальной школы, а также дети льготных категорий — из многодетных семей, сироты и дети с инвалидностью.
«В 2020 году Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников младших классов. Но еще тогда мы говорили, что нужно расширить эту меру, ввести хотя бы одноразовое бесплатное питание и для учеников 5–11-х классов», — пояснил Миронов.Парламентарий подчеркнул, что школьное питание — это не просто финансовые затраты родителей, но и атрибут неравенства, когда меню детей из обеспеченных и небогатых семей существенно отличается.