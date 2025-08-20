Миронов предложил ввести выплаты на сборы в школу для всех семей с детьми

20 августа 2025, 03:45

Фото: Istock/Andrey Sayfutdinov

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что выплаты на подготовку детей к школьному году должны предоставляться всем семьям, а не только многодетным или малообеспеченным.





