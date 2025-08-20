Миронов предложил ввести выплаты на сборы в школу для всех семей с детьми
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что выплаты на подготовку детей к школьному году должны предоставляться всем семьям, а не только многодетным или малообеспеченным.
«В 2025 году собрать школьника, по экспертным оценкам, стоит примерно 35 тысяч рублей. У многих просто нет таких денег. Было бы абсолютно правильно, если бы государство выделило деньги на сбор в школу для всех, у кого есть дети», — заявил депутат, подчеркнув, что речь идет не только о первоклассниках.Миронов отметил, что депутаты Госдумы получают от родителей письма, в которых те просто умоляют дать хоть сколько-нибудь денег, чтобы помочь собрать ребенка в школу. Парламентарий сообщил, что его партия уже подготовила соответствующие законодательные инициативы. В настоящее время подобные выплаты существуют лишь в некоторых регионах и носят адресный характер. Например, в Москве поддержку в размере 13,3 тысячи рублей получают только отдельные категории семей.
Согласно опросу, проведенному в Telegram-канале Миронова, 77% респондентов тратят на подготовку ребенка к 1 сентября от 20 до 45 тысяч рублей. Политик настаивает, что государственная поддержка необходима всем семьям с детьми школьного возраста, особенно с учетом роста затрат на школьные принадлежности и форму.