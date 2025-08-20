В Госдуме обсудили проблему блатных номеров

20 августа 2025, 04:31

Гусев: блатные номера с комбинациями «АУЕ»* и «ВОР» ассоциируются с криминалом

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что регистрация автомобилей с блатными номерами, содержащими комбинации букв «АУЕ»* и «ВОР», может ассоциироваться с криминальными группировками и вызывать общественное недовольство.