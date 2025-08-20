В Госдуме обсудили проблему блатных номеров
Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что регистрация автомобилей с так называемыми «блатными» номерами, содержащими комбинации букв «АУЕ»* и «ВОР», может не только вызывать общественное недовольство, но и ассоциироваться с криминальными группировками и антисоциальными явлениями.
Гусев отметил, что, хотя граждане вправе сами выбирать себе номерные знаки, необходимо учитывать, что такие номера могут способствовать распространению негативных стереотипов.
При этом депутат считает, что законодательное регулирование в этой сфере не требуется: Сотрудники полиции могут и сами ограничить регистрацию автомобилей с подобными комбинациями. Создать, например, перечень запрещенных символов и буквосочетаний, которые могут быть восприняты как пропаганда криминальных ценностей.
* — признано Верховным судом РФ экстремистским, и его деятельность на территории России запрещена.
