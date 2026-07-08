Назван идеальный рацион для облегчения похмелья

08 июля 2026, 11:42

Surrey Live: Чай с имбирем и апельсины помогают облегчить симптомы похмелья

Фото: iStock/fizkes

Эксперты онлайн-аптеки Oxford Online Pharmacy назвали идеальный рацион, который помогает облегчить симптомы похмелья. Об этом сообщает издание Surrey Live.