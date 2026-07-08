Назван идеальный рацион для облегчения похмелья
Эксперты онлайн-аптеки Oxford Online Pharmacy назвали идеальный рацион, который помогает облегчить симптомы похмелья. Об этом сообщает издание Surrey Live.
Специалисты рекомендуют начинать утро с большого стакана воды с лимоном и затем выпивать чай с имбирем и медом. Эти меры помогут восстановить водный баланс, уменьшить тошноту и улучшить пищеварение. Также эксперты советуют съесть апельсин, так как он богат витамином C и природными сахарами.
Согласно их мнению, сытный завтрак играет ключевую роль в борьбе с похмельем. Они рекомендуют приготовить смузи из банана, шпината и черники, а также цельнозерновой тост с авокадо и яйцами. На обед лучше выбрать куриный или чечевичный суп, а на ужин — рыбу с овощами. Перед сном полезно выпить чашку травяного чая и стакан воды для поддержания гидратации организма.
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