Выявлен неожиданный маркер ускоренного старения мозга

08 июля 2026, 08:02

Высокий сахар в крови связали с ускоренным старением мозга

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Повышенный уровень глюкозы в крови связан с более быстрым старением мозга и ростом риска ряда неврологических расстройств. К такому выводу пришли исследователи после анализа материалов UK Biobank. Об этом сообщает Molecular Psychiatry.