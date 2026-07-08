Выявлен неожиданный маркер ускоренного старения мозга
Повышенный уровень глюкозы в крови связан с более быстрым старением мозга и ростом риска ряда неврологических расстройств. К такому выводу пришли исследователи после анализа материалов UK Biobank. Об этом сообщает Molecular Psychiatry.
Ученые изучили МРТ, метаболомные показатели крови и генетические данные участников. Затем они применили алгоритмы машинного обучения и оценили «возраст» центральной нервной системы по 1079 нейровизуализационным признакам. После этого эксперты сопоставили расчетный показатель с реальным возрастом человека. Анализ выявил девять метаболитов, чья концентрация связана с ускоренным старением. Самую выраженную связь исследователи обнаружили у глюкозы.
Рост ее уровня сопровождал снижение объема серого вещества во многих отделах мозга и более слабые результаты когнитивных тестов. У людей с такими изменениями чаще встречались деменция, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, болезнь Паркинсона, инсульт, депрессия и тревожные расстройства.
Генетический этап работы показал, что речь идет не просто о случайном совпадении. Авторы считают обмен глюкозы одним из факторов, на чей ход можно повлиять. По их оценке, контроль сахара в крови способен стать важной частью профилактики возрастных нарушений работы мозга.
Снизить уровень глюкозы в крови обычно помогает изменение образа жизни. В первую очередь стоит уменьшить количество быстрых углеводов в рационе: реже есть сладости, выпечку, белый хлеб, сладкие напитки, соки и другие продукты, которые резко повышают сахар. Питаться лучше регулярно, без больших перерывов и переедания, сочетая углеводы с белком, клетчаткой и полезными жирами.
Читайте также: