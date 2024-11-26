Назван лучший город РФ по оценке городского хозяйства

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Казань стала лучшим городом страны по оценке городского хозяйства. Об этом было объявлено на церемонии подведения итогов премии Финансового университета при Правительстве России.
Кроме этого, на премии были отмечены российские города с высоким уровнем медобслуживания, культуры и образования, работы властей, по качеству дорог, ЖКХ. Как уточняет «Татар-информ», например, свои награды получили и другие города: лучшей по качеству жизни стала Москва, по доступности образования — Нижний Новгород, а жилплощади — Калуга, по обеспечению безопасности — Владикавказ.
Также уточняется, что лидеры-города в номинациях выбирались на основании статистики и социологического мониторинга.
Ранее исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что 74% россиян из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге. Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населённых пунктов получил 60, 58, 52 и 41% голосов жителей страны соответственно.
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Также уточняется, что лидеры-города в номинациях выбирались на основании статистики и социологического мониторинга.
Ранее исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что 74% россиян из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге. Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населённых пунктов получил 60, 58, 52 и 41% голосов жителей страны соответственно.
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Мелисса Тимофеева