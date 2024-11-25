Казань признали лучшей в РФ среди городов-миллионников для гостиничного бизнеса

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Казань назвали лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников. Об этом сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. По ее словам, количество хостелов и гостиниц выросло на 121 единицу за последние десять лет.
«Это уже вторая почетная награда для города в рамках данной премии. В первый раз мы получили ее в 2022. Победа Казани – это общая победа всей сферы гостеприимства города», — приводят слова Санниковой в «Татар-информ».Директор также подчеркнула, что в финале Национальной гостиничной премии 2024 года боролись 186 участников в 42 номинациях. Победа Казани, по ее мнению, стала важным этапом в усилении привлекательности города для инвесторов, а также открыла новые горизонты для продвижения.
Ранее исследование показало, что Казань заняла четвертое место в рейтинге городов, где хотели бы пожить большинство россиян. 74% человек из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге. Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населенных пунктов получил 60%, 58%, 52% и 41% голосов жителей страны соответственно.
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