Хирург раскрыл, какие операции помогают достичь идеального результата
Хирург Алексанян: Комплексные операции помогают достичь идеального результата
Комплексные операции пластические операции решают целый спектр эстетических задач. Об этом рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.
По его словам, с помощью нескольких процедур, которые проходят одновременно, можно получить безупречный и долговременный результат.
«Многие пациенты приходят с запросом на одну конкретную операцию, но часто их истинная потребность — в общей гармонии лица. Комплексный подход — это стратегия, которая позволяет достичь именно этой гармонии, минуя главные недостатки поэтапного лечения», — заявил Алексанян RuNews24.ru.
Он пояснил, что благодаря комплексному подходу все манипуляции проводятся под одним наркозом, кроме того, объединяются сроки реабилитации. Всё это, по словам хирурга, помогает достичь более гармоничного результата и избавляет пациента от необходимости возвращаться в операционную.